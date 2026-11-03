HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli'den 'Kudüs ittifakı' çıkışı! "İsrail için fırsat var" dedi

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den 'sokak çağrısı' tepkisi geldi. Bahçeli "Kimse yanlış hesap yapmasın" diyerek uyarıda bulundu. Öte yandan İsrail'de gerçekleşen seçimlere değinen Bahçeli, İsrail'in önünde bir fırsat olduğunu belirterek "Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir. Arap partilerinin olduğu hükümetin kurulması önemlidir" mesajı verdi.

Bahçeli'den 'Kudüs ittifakı' çıkışı! "İsrail için fırsat var" dedi

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Türkiye siyasetinden dünyadaki son gelişmelere birçok başlık vardı. Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı değerlendiren Bahçeli "Türkiye'ye parmak sallamak Avrupa'nın harcı değildir" sözleriyle rest çekti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "TÜRK MİLLETİ KARARINI VERDİ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahiptir. Türk milletini kararını vermiştir, terör bitecektir.

AVRUPA'DAKİ PROTESTOLAR: "FİTNE TOHUMU KENDİLERİNE DÖNDÜ"

  • Avrupa'daki protestoların temel sebepleri Avrupalılar tarafından iyi okunmalı. Avrupa'nın ektiği fitne tohumu kendilerine dönmeye başladı.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

  • Libya Mutabakatı uluslararası hukuka uygundur. KKTC'nin egemenlik sahasında oldubittiye izin verilemez. Türkiye'ye parmak sallamak Avrupa'nın harcı değildir.

Bahçeli den Kudüs ittifakı çıkışı! "İsrail için fırsat var" dedi 1

İSRAİL SEÇİMLERİ

  • İsrail'in önünde önemli fırsat vardır. Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir. Arap partilerinin olduğu hükümetin kurulması önemlidir.

"SOKAK ÇAĞRISI SİYASETİN KONUSU OLAMAZ"

  • Kimse yanlış hesap yapmasın. Siyasetin görevi tahrik etmek değil, birleştirmektir. Sorumsuz söylemlerle toplumu sokağa çağırmak olmaz. Sokak çağrısı siyasetin konusu olamaz, geleceği tehlikeye atar.

Bahçeli den Kudüs ittifakı çıkışı! "İsrail için fırsat var" dedi 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek "kapsamlı suç yapısı tespit edildi" diyerek duyurduBakan Gürlek "kapsamlı suç yapısı tespit edildi" diyerek duyurdu
Tanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunmaTanımadığı kadına sokak ortasında tokat attı! Skandal savunma

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Midyeci Ahmet'in bu hareketi tepki çekti! "Ceza kesilmeli"

Midyeci Ahmet'in bu hareketi tepki çekti! "Ceza kesilmeli"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.