Bahçeli'den 'Kudüs ittifakı' çıkışı! "İsrail için fırsat var" dedi

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin gündeminde Türkiye siyasetinden dünyadaki son gelişmelere birçok başlık vardı. Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı değerlendiren Bahçeli "Türkiye'ye parmak sallamak Avrupa'nın harcı değildir" sözleriyle rest çekti.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "TÜRK MİLLETİ KARARINI VERDİ"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahiptir. Türk milletini kararını vermiştir, terör bitecektir.
AVRUPA'DAKİ PROTESTOLAR: "FİTNE TOHUMU KENDİLERİNE DÖNDÜ"
- Avrupa'daki protestoların temel sebepleri Avrupalılar tarafından iyi okunmalı. Avrupa'nın ektiği fitne tohumu kendilerine dönmeye başladı.
TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI
- Libya Mutabakatı uluslararası hukuka uygundur. KKTC'nin egemenlik sahasında oldubittiye izin verilemez. Türkiye'ye parmak sallamak Avrupa'nın harcı değildir.
İSRAİL SEÇİMLERİ
- İsrail'in önünde önemli fırsat vardır. Kudüs ittifakı gerçekleştirilmelidir. Arap partilerinin olduğu hükümetin kurulması önemlidir.
"SOKAK ÇAĞRISI SİYASETİN KONUSU OLAMAZ"
- Kimse yanlış hesap yapmasın. Siyasetin görevi tahrik etmek değil, birleştirmektir. Sorumsuz söylemlerle toplumu sokağa çağırmak olmaz. Sokak çağrısı siyasetin konusu olamaz, geleceği tehlikeye atar.