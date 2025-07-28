Aydın 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 39°C civarında, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Nem oranı %41 düzeyinde olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 37°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 36°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 35°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 21-22°C arasında değişecek. Nem oranı %36-41 arasında kalacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 12-14 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su tüketilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları ve uygun koruyucu ekipman kullanmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda dikkatli olunmalıdır.