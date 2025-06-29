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Aydın 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak.

Aydın 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden, saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Nem oranı %30 civarında kalacak. Yağış ihtimali bulunmuyor.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. Hava açık kalacak. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 20°C, hava yine açık olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. Hava açık kalacak. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 21°C olacak. Hava açık kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek güneşin zararlarından korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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