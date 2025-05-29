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Aydın 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gündüz 28°C, gece 15°C civarında olacak.

Aydın 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Yağmurlu geçmesi bekleniyor. Bu tarihten sonraki günlerde de yağışların devam etmesi öngörülüyor. 30 Mayıs Cuma günü gündüz 27°C, gece 15°C, 31 Mayıs Cumartesi günü ise gündüz 28°C, gece 15°C sıcaklıklar bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü hava daha açık olacak. Gündüz 29°C, gece 15°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde Aydın'daki hava koşulları yağmurlu ve serin olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışların yoğunluğu ve sürekliliği, dışarıda vakit geçirmeyi planlayanların planlarını değiştirmelerine neden olabilir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalınan günlerde, nem oranı yüksek olduğu için iç mekanların iyi havalandırılması önem taşır. Bu, rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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