Aydın 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü orta kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Açık ve güneşli bir gün öngörülmektedir. 6 Mayıs Salı günü ara ara şiddetli yağmurların görülmesi tahmin ediliyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava koşullarının daha da iyileşmesi, çoğunlukla güneşli olacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hızın azaltılması da önem taşımaktadır. Günlük hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre düzenlemeniz olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.