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Aydın 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve orta kuvvetli sağanak yağışlı olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 12°C civarında olacak. Nem oranı %63 seviyelerinde olacak. Batı yönünden hafif rüzgarlar esmesi tahmin edilmektedir.

Aydın 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

4 Mayıs Pazar günü orta kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü hava daha sakinleşecek. Açık ve güneşli bir gün öngörülmektedir. 6 Mayıs Salı günü ara ara şiddetli yağmurların görülmesi tahmin ediliyor. 7 Mayıs Çarşamba günü hava koşullarının daha da iyileşmesi, çoğunlukla güneşli olacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hızın azaltılması da önem taşımaktadır. Günlük hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre düzenlemeniz olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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