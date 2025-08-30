Aydın 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, akşam ve gece ise 23°C seviyesinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %53 ile %63 arasında değişecek.

31 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Hava bu dönemde genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Aydın'da sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalıdır. Cilt korunmalı ve güneş gözlüğü takılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Evde veya iş yerinde serin ortamlar oluşturmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Perdeler kapalı tutulmalı ve güneş ışığının doğrudan girmesi engellenmelidir. Aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkat edilmelidir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.