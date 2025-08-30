HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Aydın 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Aydın'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, akşam ve gece ise 23°C seviyesinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %53 ile %63 arasında değişecek.

31 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Hava bu dönemde genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Aydın'da sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalıdır. Cilt korunmalı ve güneş gözlüğü takılmalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Evde veya iş yerinde serin ortamlar oluşturmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Perdeler kapalı tutulmalı ve güneş ışığının doğrudan girmesi engellenmelidir. Aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkat edilmelidir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçeride müşterilerin olduğu kafeye silahlı saldırı! İçeride müşterilerin olduğu kafeye silahlı saldırı!
İmamoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı! "İnancım tamdır"İmamoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı! "İnancım tamdır"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Transferde bir kriz daha! Kerem Avrupa'da oynayamayabilir... İpler G.Saray'ın elinde!

Transferde bir kriz daha! Kerem Avrupa'da oynayamayabilir... İpler G.Saray'ın elinde!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.