Aydın 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, aralıklı sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında tahmin edilmektedir.

31 Mayıs Cumartesi günü havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık yine 16°C ile 22°C arasında seyredecek. 1 Haziran Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek.

Aydın'da Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 15.4°C ile 25.6°C arasında değişmektedir. Nem oranı %62 civarındadır. Bu ayda yağış miktarı ortalama 37 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 4'tür.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamaları daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.