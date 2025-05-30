HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Aydın 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, aralıklı sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında tahmin edilmektedir.

31 Mayıs Cumartesi günü havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık yine 16°C ile 22°C arasında seyredecek. 1 Haziran Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek.

Aydın'da Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 15.4°C ile 25.6°C arasında değişmektedir. Nem oranı %62 civarındadır. Bu ayda yağış miktarı ortalama 37 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı ise 4'tür.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamaları daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigarayı bırakmak ruh sağlığını da iyileştiriyor!Sigarayı bırakmak ruh sağlığını da iyileştiriyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle duyurdu: ‘İstanbul görüşmesi taçlanabilir’Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle duyurdu: ‘İstanbul görüşmesi taçlanabilir’

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 bin TL zam için 'sıfır ihtimal' dedi, verdiği rakam olay oldu!

6 bin TL zam için 'sıfır ihtimal' dedi, verdiği rakam olay oldu!

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de grevin ikinci günü!

İzmir'de grevin ikinci günü!

Daha küçücükler! İstanbul'da inanılmaz görüntüler... "Bunlar çocuk değil, eşkıya"

Daha küçücükler! İstanbul'da inanılmaz görüntüler... "Bunlar çocuk değil, eşkıya"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.