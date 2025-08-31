Aydın 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. Eylül ayının başlarında, özellikle 1 Eylül Pazartesi günü, hava sıcaklığının 35°C civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde hava açık ve güneşli olacaktır.

Aydın'da bu dönemde yüksek sıcaklıklar görülecektir. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalıdır. Cilt korunmalı ve güneş gözlüğü takılarak gözler UV ışınlarından korunmalıdır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Evde veya iş yerinde serin ortamlar oluşturmak için klima veya vantilatör kullanılabilir. Perdelerin kapalı tutulması ve güneş ışığının doğrudan girmesinin engellenmesi önemlidir. Aşırı sıcakların neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkat edilmeli ve rahatsızlık durumunda sağlık profesyoneline başvurulmalıdır.