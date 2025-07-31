Aydın 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu gözlemleniyor. Yüksek sıcaklık dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz iklimine uygun olarak yüksek nemle birleşiyor. Bu durum bunaltıcı bir hava koşulu oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 39°C, gece sıcaklığı ise 21°C olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali var. Ancak gündüz sıcaklığı yine 39°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. 3 Ağustos Pazar günü de hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 38°C, gece sıcaklığı ise 23°C olacak.

Yüksek sıcaklıklar ve nem oranları, açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin etkili olduğu saatlerde çalışmamaya özen göstermelidir. Uygun koruyucu ekipman kullanmalı ve dikkatli olmalıdır. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.