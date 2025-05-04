Aydın 4 Mayıs Pazar hava durumu: Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla birlikte parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 13.5°C civarında seyredecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Batı yönünden esecek rüzgarın hızı 14.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

5 Mayıs Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla birlikte parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24.1°C, gece sıcaklığı 13°C civarında olacak. Nem oranı %66 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 13.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

6 Mayıs Salı günü, ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24.6°C, gece sıcaklığı ise 12.4°C civarında olacak. Nem oranı %62 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 14.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Yağışların yoğunluğu ve rüzgar hızının artması nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını yakından takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmek için faydalı olacaktır.