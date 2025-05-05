Aydın 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %36 ile %67 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

6 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 24°C civarında, 7 Mayıs Çarşamba günü ise 25°C seviyelerinde olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli geçecek. 8 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olacağı için, açık hava etkinlikleri ve dış mekan aktiviteleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Yanınızda uygun bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önerilir.