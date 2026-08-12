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Aydın açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Kısa sürede belirlenen koordinatlara ulaşan ekipler tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenli şekilde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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