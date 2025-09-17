HABER

Aydın belediye meclisinde gerginlik! Çerçioğlu, reddedilince 'Geçerli değil' dedi... CHP sıralarından kahkaha sesleri yükseldi

Melih Kadir Yılmaz

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Özlem Çerçioğlu CHP'nin ek gündem taleplerini reddederken, CHP'li üyeler de imar komisyonuyla ilgili maddelere ret oyu verdi. CHP'nin ret oyu sonrası söz alan Çerçioğlu, "Sizin reddiniz geçerli değil. İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu özel bir komisyondur. Mutlaka komisyona gitmek zorundadır" dedi. Çerçioğlu'nun 'geçerli değil' sözünden sonra ise CHP sıralarında kahkaha sesleri yükseldi.

Aydın Büyükşehir Beldiye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesi siyasetin uzun süre gündeminde yer almıştı. Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişinin ardından birçok eleştiri gelirken, karşılıklı iddialar gündeme getirilmişti.

Aydın belediye meclisinde gerginlik! Çerçioğlu, reddedilince Geçerli değil dedi... CHP sıralarından kahkaha sesleri yükseldi 1

CHP GRUBUNUN EK GÜNDEM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Partili olarak yönettiği ilk meclis toplantısında, CHP’li üyelerin ek gündem taleplerinin reddedilmesiyle başlayan tartışmalar büyüdü.

Aydın belediye meclisinde gerginlik! Çerçioğlu, reddedilince Geçerli değil dedi... CHP sıralarından kahkaha sesleri yükseldi 2

CHP'LİLER DE O MADDELER İÇİN RET OYU VERDİ

CHP'li üyeler ek gündem talepleri reddedilince imar komisyonuna sevk edilmesi önerilen maddelere için ret oyu verdi.

ÇERÇİOĞLU: "SİZİN REDDİNİZ GEREÇLİ DEĞİL, MUTLAKA KOMİSYONA GİTMEK ZORUNDADIR"

Bunun üzerine Çerçioğlu söz oladı ve "Sizin reddiniz geçerli değil. Belediye başkanlığı yapmışsınız ama belediyenin nasıl yönetildiğini öğrenmemişsiniz. İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu özel bir komisyondur. Mutlaka komisyona gitmek zorundadır." dedi.

Aydın belediye meclisinde gerginlik! Çerçioğlu, reddedilince Geçerli değil dedi... CHP sıralarından kahkaha sesleri yükseldi 3

CHP SIRALARINDAN KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Çerçioğlu'nun 'Sizin reddiniz geçerli değil' sözleri sonrası ise CHP sıralarından kahkaha sesleri yükseldi. Daha sonra CHP'li bir üye bize söz vermezseniz reddedeceğiz derken, Çerçioğlu da "Bir sus ya sözümü kesme. Son kez uyarıyorum yoksa dışarıya çıkartırım" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmaların ardından oturuma ara verilirken, sonrasında belediye meclis toplantısı 14 Ekim'e ertelendi.

Özlem Çerçioğlu Aydın CHP ak parti belediye
