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Aydın’da 1 ayda 132 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mayıs ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 27’si çocuk toplam 132 düzensiz göçmen kurtarıldı, çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın’da 1 ayda 132 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Mayıs ayında da hız kesmezken, 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 132 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 3 olay meydana gelirken, kurtarılan 132 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın’da 1 Mayıs’ta Didim 22’si çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. 3 Mayıs’ta Didim açıklarında 5’i çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. 27 Mayıs’ta ise Kuşadası açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın göçmen
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