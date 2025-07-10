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Aydın’da 10 gündür kayıp Sahra’yı polis buldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan babaanne Emir Kepe, 10 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki torunu Emir Sahra Kepe’yi her yerde ararken, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Sahra bulunarak ailesine teslim edildi.

Aydın’da 10 gündür kayıp Sahra’yı polis buldu

Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde babaannesi ile birlikte kalan 13 yaşındaki Emir Sahra Kepe, 29 Haziran günü evden çıktı. Uzun süre torunundan haber alamayan babaanne Emir Kepe, durumu polise bildirdi.

Aydın’da 10 gündür kayıp Sahra’yı polis buldu 1

BABAANNESİ 10 GÜNDÜR TORUNUNU HER YERDE ARADI

Hiç bir şekilde torununa ulaşamayan babaanne, kayıp başvurusunun ardından kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Babaanne Kepe, 10 gündür torununu her yerde ararken, genç Sahra emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız, daha sonra ailesine teslim edildi.

(İHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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polis Aydın kayıp çocuk
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