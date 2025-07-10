Aydın’da 10 gündür kayıp Sahra’yı polis buldu

Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde babaannesi ile birlikte kalan 13 yaşındaki Emir Sahra Kepe, 29 Haziran günü evden çıktı. Uzun süre torunundan haber alamayan babaanne Emir Kepe, durumu polise bildirdi.

BABAANNESİ 10 GÜNDÜR TORUNUNU HER YERDE ARADI

Hiç bir şekilde torununa ulaşamayan babaanne, kayıp başvurusunun ardından kendi imkanlarıyla da aramaya başladı. Babaanne Kepe, 10 gündür torununu her yerde ararken, genç Sahra emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız, daha sonra ailesine teslim edildi.

(İHA)

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