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Aydın'da 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı yakalandı.

Aydın'da 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, sahile yakın Akköy Mahallesi'nde toplandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yurt dışına geçmeye hazırlanan 16 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S.S'yi (21) yakaladı.

Çevredeki aramalarda ise tekne motoru, şişme bot, 30 litre benzin ve 3 şişirme pompası ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

M.S.S. ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın göçmen kaçakçılığı
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