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Aydın’da 2 günde 47 aranan şahıs yakalandı

19.03.2025 11:53
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Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda iki günde 47 aranan şahıs yakalandı.

Aydın’da 2 günde 47 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bu kapsamda 13-15 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 28 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 47 aranan şahsın 4’ünün uyuşturucu suçundan, 4’ünün dolandırıcılık suçundan, 5’inin yaralama suçundan, 1’inin kasten öldürme suçundan, 4’ünün hırsızlık suçundan, 10’unun ifadeye yönelik aranmada ve 20’sinin de diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
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