Aydın’da 3 günde 64 şahıs yakalandı

Aydın’da gerçekleştirilen ’Çember’ operasyonu kapsamında 3 günde 64 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Çember-120" operasyonu gerçekleştirildi. Üç gün boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 64 kişi yakalandı. 82 unsur ve 245 personelin katılımıyla il genelinde yapılan operasyon kapsamında yakalanan şahısların 12’sinin 0-2 yıl, 12’sinin 2-5 yıl, 5’inin 5-10 yıl, 2’sinin 10-20 yıl, 2’sinin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca yakalanan şahısların 7’sinin uyuşturucu, 5’inin hırsızlık, 4’ünün tehdit, 2’sinin yaralama, 1’inin yağma, 14 şahsın diğer suçlardan arandığı ve 31 şahsın da ifadeye yönelik arandığı belirlendi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
