Aydın’da akşam sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bu durum, bazı noktalarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yoğun yağmur yaklaşık yarım saat sürdü. Yağmur sonrası yollarda su birikintileri ortaya çıktı. Vatandaşlar, yollarda geçerken zor anlar yaşadı.

Birçok kişi, yağmurlu havadan korunmak için şemsiye kullandı. Bazı vatandaşlar ise kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Bu durum, yollarda zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Bazı esnaflar, dükkanlarının önünde biriken sularla gelen çöpleri temizlemek için kendi imkanlarını kullandı. Gece saatlerine kadar yağışların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

(İHA)