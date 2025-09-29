HABER

Aydın’da akşam sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağmur, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Aydın’da akşam sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bu durum, bazı noktalarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Aydın’da akşam sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi 1

Aydın’ın Efeler ilçesinde yoğun yağmur yaklaşık yarım saat sürdü. Yağmur sonrası yollarda su birikintileri ortaya çıktı. Vatandaşlar, yollarda geçerken zor anlar yaşadı.

Aydın’da akşam sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi 2

Birçok kişi, yağmurlu havadan korunmak için şemsiye kullandı. Bazı vatandaşlar ise kapalı tentelerin altında yağmurun dinmesini bekledi. Bu durum, yollarda zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Bazı esnaflar, dükkanlarının önünde biriken sularla gelen çöpleri temizlemek için kendi imkanlarını kullandı. Gece saatlerine kadar yağışların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Aydın’da akşam sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi 3

(İHA)

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.