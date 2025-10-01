Aydın’da aranan 4 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler, Germencik, Söke ve Didim ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Vergi Usul Kanunu’na muhalefetten aranan T.K., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten aranan H.M., resmi belgede sahtecilikten aranan S.K. ve A.K. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır