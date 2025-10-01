HABER

Aydın’da aranan 4 şahıs yakalandı

Aydın’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler, Germencik, Söke ve Didim ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Vergi Usul Kanunu’na muhalefetten aranan T.K., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten aranan H.M., resmi belgede sahtecilikten aranan S.K. ve A.K. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
