'Çok çetin geçecek' İklim Bilimci'den kritik açıklama: Ocak sonu ve şubat başına işaret etti!

Hava tahmin modellerindeki hızlı değişime dikkat çeken Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, ocak ayının son günleri ile şubat ayının başında Türkiye'yi etkileyebilecek sert kış koşullarına karşı uyardı. Bozyurt, özellikle Avrupa üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava kütlelerinin Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti.

YouTube hesabında 'Ocak sonu ve şubat başına dikkat' başlığıyla bir video yayımlayan Bozyurt, bu yıl atmosferin oldukça kaotik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Tahmin modellerinin sık sık değiştiğini ifade eden Bozyurt, "23 Ocak için kuzey, iç ve doğu bölgelerde kar gösteren modeller, kısa süre sonra açık ve az bulutlu bir tabloya dönebiliyor. Bu yıl atmosfer gerçekten çok kararsız" dedi.

Ocak sonu ve şubat başına ilişkin tahminlerin umut verici olduğunu dile getiren Bozyurt, Kuzey ve Orta Avrupa’da çok çetin kış koşullarının beklendiğini, bu sistemlerden Türkiye’nin de payını alacağını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. İklim Bilimci Okan Bozyurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

MODELLER ÇOK SIK DEĞİŞİYOR

23 Ocak için Türkiye'nin kuzey iç ve doğu bölgelerinde kar gösterirken daha sonra bir bakıyorsunuz bu sefer açık ve az bulutlu bir tablo karşımıza çıkıyor. Modeller çok sık değişiyor. Özellikle bu sene gerçekten atmosferin inanılmaz derecede bir kaotik yapısının olduğunu hep beraber gördük.

Ocak sonu ve şubat başı için modeller bize bir hayli umutlanmamız gerektiğini söylüyor.

OCAK SONU VE ŞUBAT BAŞINA DİKKAT!

Ocak sonu, şubat başından itibaren Kuzey ve Orta Avrupa'da çok çetin kış koşulları meydana gelecek. Bu çetin kış koşullarından biz de tabii ki nasibimizi alacağız. Hem kuzeyden, özellikle de ortak denizden yağışlı hava kütlelerine kapı açılacak gibi duruyor.

Yine bu bağlamda özellikle Türkiye'nin batı bölgeleri ortak deniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlelerine daha fazla maruz kalırken, kuzey ve doğu bölgeleri ise daha çok kuzeyden gelen soğuk ve yaşlı hava kütlelerinin etkisine biraz daha fazla maruz kalacak.

ŞUBAT AYI OLDUKÇA SOĞUK VE YAĞIŞLI GEÇECEK

Şubat ayı oldukça soğuk ve yağışlı geçecek gibi. Hatta bu soğuk ve yağışlı hava martın ilk yarısına da sarkabilir diye de düşünüyorum. Özellikle bakın Marmara ve Karadeniz bölgesi için söylüyorum.

KAR YAĞIŞLARI DAHA YOĞUN GÖRÜLECEK

Denizlerin aşırı derecede soğumasına bağlı olarak özellikle Marmara ve Karadeniz'de kar yağışlarının şubat ayında, ocak ayına göre daha yoğun geçmesini bekliyoruz.

Tabii ki bu yoğun kar yağışlarından İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzey de tabii ki payını alacak diye de düşünüyorum.

"AŞIRI SICAK BİR YAZ BEKLİYORUM"

Bu seneki yaz için yine ben şimdiden şöyle kabaca bir şey söyleyeyim. Yine aşırı sıcak bir yaz bekliyorum. O yüzden bu soğuk kışların tadını çıkarmalıyız.