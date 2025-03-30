HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da arızalanan araca polis yardımı

Aydın'da arızalanan araca polis yardımı

30.03.2025 17:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde, yağışlı havada arızalanan bir aracın sürücüsüne polis ekipleri yardım etti. Polisler, arızalanan aracı güvenli bir alana itip trafik yoğunluğunun oluşmasını engelledi.

Aydın'da arızalanan araca polis yardımı

Aydın-Söke karayolundan tatilciler, Aydın’ın Kuşadası, Didim ilçeleri ve Muğla’nın tatil beldelerini araçları ile gitmeyi bayramın ilk günü de sürdürdü. Aydın’da trafik akışının aksamaması amacıyla 2 bin 455 polis görev yapıyor. Yağışlı havanın etkili olduğu Sazlı Mahallesi'nde bir otomobil arıza yaptı. Aracı arıza yapan sürçünün yardımına, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri koştu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü’ne bağlı iki polis memuru, arızalanan aracı iterek sürücüsünün araçlarını güvenli bir alana çekmesine yardımcı oldu. Bu sayede, yolun kapanmasının ve trafik yoğunluğunun önüne geçildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bursa'da dolu etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadıBursa'da dolu etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadı
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye’de kararlıyız'Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye’de kararlıyız'
Anahtar Kelimeler:
polis Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Putin, Trump'ı sinirlendirdi! ABD Başkanı'ndan yeni tehdit geldi

Putin, Trump'ı sinirlendirdi! ABD Başkanı'ndan yeni tehdit geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.