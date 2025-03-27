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Aydın'da bayramda yağışlı hava etkili olacak

27.03.2025 17:27
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Aydın’ın yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, yağışların bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Aydın'da bayramda yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre, "Bölgemizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, azalarak bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Arefe günü (29.03.2025 Cumartesi), bölgemiz geneli (İzmir Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İzmir il genelinde, Aydın, Çanakkale, Manisa illerinin merkez ve batısında, Balıkesir’in Edremit Körfezi çevresinde kuvvetli olacak. Rüzgâr, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yerel olarak fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esecek. Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar) Bölgemiz geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Çanakkale il genelinde, İzmir’in kuzeyi, Manisa’nın kuzeybatısı ve Balıkesir’in batısında kuvvetli olacak. Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi) bölgemiz geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı) bölgemiz geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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