Aydın’da bir haftada 130 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da polis ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralık sürüyor. Edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihler arasında yapılan çalışmalarda toplam 32 bin 850 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 130 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62’si tutuklandı. Kent genelinde meydana gelen suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 25 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde sürdürülen sanal devriye faaliyetlerinde ise 75 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 88 gram uyuşturucu madde ile 400 adet sentetik ecza ele geçirilirken, operasyonlarda 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek ve 74 adet fişek de ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de yoğun mesai harcayan ekipler, 25 bin 168 araç ve motosikleti sorguladı. Denetimlerde 170 araç trafikten men edilirken, 5 bin 157 sürücüye cezai işlem uygulandı.

