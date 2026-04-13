HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın’da bir haftada 130 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde binlerce kişi sorgulanırken, 130 aranan şahıs da yakalandı.

Aydın’da polis ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralık sürüyor. Edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihler arasında yapılan çalışmalarda toplam 32 bin 850 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 130 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62’si tutuklandı. Kent genelinde meydana gelen suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 25 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde sürdürülen sanal devriye faaliyetlerinde ise 75 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 88 gram uyuşturucu madde ile 400 adet sentetik ecza ele geçirilirken, operasyonlarda 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği/pompalı tüfek ve 74 adet fişek de ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de yoğun mesai harcayan ekipler, 25 bin 168 araç ve motosikleti sorguladı. Denetimlerde 170 araç trafikten men edilirken, 5 bin 157 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.