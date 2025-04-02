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Aydın’da en fazla yağış Çine’ye düştü

02.04.2025 09:57
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Aydın’da dün akşam etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış 62,7 kilogram ile Çine ilçesi Kavşit Mahallesi’ne düştü.

Aydın’da en fazla yağış Çine’ye düştü

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 62,7 kilogram ile Çine ilçesi Kavşit ekip orman sahası bölgesine düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük kısmı gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 29,3 kilogram, Buharkent’e 21,4 kilogram, Didim Akbük’e 18,2 kilogram, Efeler’e 31,3 kilogram, Germencik’e 0,2 kilogram, İncirliova’ya 22,2 kilogram, Karacasu’ya 28,6 kilogram, Karpuzlu’ya 28,4 kilogram, Koçarlı’ya 29,5 kilogram, Kuyucak Musakolu’ya 43,6 kilogram, Kuşadası Güzelçamlı’ya 14,7 kilogram, Köşk’e 45,4 kilogram, Nazilli’ye 32,8 kilogram, Sultanhisar’a 41,8 kilogram, Söke Karakaya’ya 33,5 kilogram, Yenipazar’a 32,5 kilogram, Çine Kavşit’e ise 62,7 kilogram yağış düştü. Yağışların hafta sonuna kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın yağış
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