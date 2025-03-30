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  4. Aydın'da feci kaza! Liseli genç kazada hayatını kaybetti

Aydın'da feci kaza! Liseli genç kazada hayatını kaybetti

30.03.2025 23:19
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile SUV aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü lise 1. sınıf öğrencisi genç hayatını kaybetti.

Aydın'da feci kaza! Liseli genç kazada hayatını kaybetti

Kaza, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli karayolunda şehir merkezi istikametine seyreden Muhammet Samet Ulusoy'un (16) kullandığı 09 motosiklet, önünde seyreden E.G.Y. idaresindeki otomobil 'U' dönüşü yaptığı sırada otomobilin altına girdi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan Ulusoy'un boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan gencin cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammet Samet Ulusoy'un Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ayrıca otomobil sürücüsünün doktor olduğu ve olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasına rağmen genci kurtaramadığı öğrenildi. Acı haberi duyan Ulusoy'un yakınları sinir krizi geçirirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
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