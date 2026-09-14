Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, fuhuşa teşvik veya aracılık veya zorlama ile müstehcenlik suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Yankı Ö. (42), Damla K. (33), Hikmet H. (24), Ayça T. (48), Defne T. (35) ve Fatih M. (29) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin takıldığı belirlenen 3 ayrı işletmeye de baskın düzenlenerek arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yankı Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, diğer 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır