Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 42,15 gram uyuşturucu madde ile 317 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır