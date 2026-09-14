'Tarihin en zorlu görevi' olarak gösteriliyor! İran'a düşen uçaktaki subay böyle kurtarılmış: "Gördüğüm en korkunç şeydi"

Nisan ayında İran'da düşürülen bir F-15E Strike Eagle'ın mürettebatını kurtarma operasyonuna ait gizliliği yeni kaldırılmış görüntüleri yayınladı. Uçak, 3 Nisan'da İran güçleri tarafından düşürülmüştü. Pilot hemen kurtarılırken, silah sistemleri subayı (WSO) 2 gün boyunca düşman hattının gerisinde, yaralı halde mahsur kaldı.

'TARİHİN EN ZORLU VE KARMAŞIK GÖREVİ'

300'den fazla ABD uçağının katıldığı operasyonda özel kuvvetler İran içine girdi; helikopterler hafif silah ateşine maruz kaldı, bazı mürettebat üyeleri yaralandı. Yetkililer bunu "ABD özel kuvvetleri tarihinin en zorlu ve karmaşık görevlerinden biri" olarak nitelendirmişti. Görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri arama-kurtarma timlerinin İran içinde yaralı subaya ulaşıp helikoptere taşıdığı anlar yer alıyor.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KORKUNÇ ŞEYDİ"

TGRT Haber'de yer alan habere göre, görev çağrı işareti olarak sadece Dude 44 Bravo olarak bilinen silah sistemleri subayı, en korkunç anın F-15E Strike Eagle uçağının vurulmasının ardından hasarlı paraşütle yere çakılmak olduğunu söyledi. ABD'li asker, "İlk saldırıda paraşütüm hasar görmüştü. Bir noktada başımı kaldırıp baktığımda ve paraşütü göremediğimde, hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi" dedi.

Asker, "Düşme hızına odaklanmamıştım. Bunun yerine önümdeki sorunları düzeltmeye ve paraşütün parçalarını gevşetmek veya açmak için elimden gelen her şeyi yapmaya odaklanmıştım." dedi.

YARALI HALDE YÜRÜYÜP SAKLANDI

ABD'li askerin sırtında, kolunda, omzunda ve ayak bileğinde kırıkların yanı sıra baş ve yüzünde de kesikler meydana geldi. Mürettebat arkadaşı ABD güçleri tarafından birkaç saat içinde kurtarılırken, Bravo ağır yaralarıyla ve susuz, yiyeceksiz bir şekilde yaklaşık 50 saat mahsur kalmak zorunda kaldı.

Bu sırada İranlılar ise ABD askerinin başına 60 bin dolarlık ödül koydu, herkes onu aramaya başladı. Albay, tehlikeli çölde kurtarılmayı beklerken 2160 metrelik bir sırtı tırmanıp Zagros Dağları'ndaki bir yarığa saklandı:

"Yaralarım vardı, ama hepimiz karşılaştığımız şeylere uyum sağlamak ve üstesinden gelmek için eğitim alıyoruz. Yaralarıma rağmen, düştüğüm yerden olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaştım."

İKİNCİ GÜN KURTARILDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "60 Minutes" programına verdiği demeçte, gece yarısı uçağın düşürüldüğü haberiyle uyandırıldığını söyledi. Hegseth, "İster canlı olsunlar ister olmasınlar, gidip onları alacağız." dedi.

Amerikan helikopterlerinin ateş altında kaldığı devasa kurtarma ekibi Bravo'yu bulamadı ve ertesi gün ikinci bir görev başlatmak zorunda kaldı. Hegseth, "Olay yönetim odasında 'Tamam, sanırım 24 saat daha görevde kalacağız' dediğimizi asla unutmayacağım, bu da 'Bakın, Bravo yaklaşık 24 saat daha sahada olacak' anlamına geliyordu." dedi.

Hava Kuvvetleri mensubu, onlarca uçak ve MQ-9 Reaper insansız hava aracının katıldığı karmaşık bir operasyonla kurtarıldı.