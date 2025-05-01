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Aydın'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Aydın'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Aydın, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Aydın'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Aydın'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Aydın'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Aydın'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gündüz 25°C, gece ise 12°C olacak. Hava parçalı bulutlu ve bölgesel düzensiz yağmurlu tahmin edilmektedir. Nem oranı %61, rüzgar hızı 13.7 km/saat olarak beklenmektedir.

2 Mayıs Cuma günü gündüz 25°C, gece 12°C, 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz 25°C, gece 13°C ve 4 Mayıs Pazar günü gündüz 25°C, gece 13°C öngörülmektedir. Bu günlerde hava parçalı bulutlu ve yağmurlu olarak değişkenlik gösterecektir.

Hava koşullarının değişkenlik göstermesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve rüzgarlı günler açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız ve hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak için uygun ayakkabı ve giysi tercih etmek faydalı olacaktır.

Gündüz sıcaklıkların 25°C, geceleri ise 12°C olması, gündüzleri hafif kıyafetlerle rahat edebileceğiniz anlamına gelir. Akşamları ise bir kat daha giysi eklemeniz gerekebilir. Bu geçiş döneminde kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmanıza yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalı, güncel hava tahminlerini düzenli kontrol etmelisiniz. Bu, planlarınızı yaparken size en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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