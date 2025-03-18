HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da iki ayda 100'e yakın göçmen yakalandı

Aydın'da iki ayda 100'e yakın göçmen yakalandı

18.03.2025 14:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın sınırlardaki düzensiz göç baskısı 2025 yılının ilk 2 ayında azalırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Ocak ve Şubat aylarında Yunanistan tarafından geri itilen 37'si çocuk toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'da iki ayda 100'e yakın göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, 2025 yılında da hız kesmezken, yılın ilk 2 ayında 37'si çocuk toplam 97 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 2 ayda toplam 3 olay meydana gelirken, kurtarılan 97 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 4 Ocak'ta Didim açıklarında 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. 6 Ocak'ta Kuşadası açıklarında 22'si çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. 23 Şubat'ta ise Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bingöl’de aranan 3 şüpheli yakalandıBingöl’de aranan 3 şüpheli yakalandı
Evde sağlık hizmetleri projesi...Evde sağlık hizmetleri projesi...
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli promosyonlarında rekor artış!

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

Öcalan çağrısı: 'Kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun'

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması!

Konya'daki Çanakkale Zaferi töreninde ‘Atatürk' tartışması!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.