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Aydın'da ilginç kaza! Yaya geçidini kullanan motosiklete servis aracı çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan motosiklete servis aracı çarparken, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'da ilginç kaza! Yaya geçidini kullanan motosiklete servis aracı çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FY 5972 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet K. iddiaya göre yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada alt yoldan gelen İsmail D. idaresindeki 09 AOK 137 plakalı servis aracı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ahmet K. hafif şekilde yaralanırken yolcu konumundaki Aslı İ. banket ile tel örgüler arasına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan Aslı İ.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, servis sürücüsü İsmail D. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yaya geçidi kaza yaya
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