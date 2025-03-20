Aydın'da jandarma personeline orman yangını eğitim

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele kapsamında Aydın genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu çerçevede orman yangınlarına müdahalede önemli rol üstlenen jandarma ekipleri de hazırlıklarını sürdürüyor. Orman yangınları ile mücadele kapsamında alınacak önlemler ve söndürme teknikleri konularında eğitimlerini sürdüren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ise Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personellerine orman yangını eğitimi verdi. Jandarma personeline verilen eğitimde, orman yangını meydana geldiğinde kısa sürede söndürülmesi, alınması gereken önlemler konularında bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın İl Jandarma Komutanlığı personeline, orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitim verildi. Orman İşletme Şefi Ali Üreden ve Orman Mühendisi Mustafa Gümrükçü tarafından verilen eğitime, Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli personel katıldı" ifadeleri yer aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır