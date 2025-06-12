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Aydın'da kaçak sigara operasyonu! 1 kişiye gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da kaçak sigara operasyonu! 1 kişiye gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmanın ardından Efeler ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 1 milyon 100 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 970 bin sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram kıyılmış açık tütün, 20 bin boş sigara paketi, 1 elektrikli sigara sarma makinası kompresörü ve 5 sigara sarma makinası parçası ele geçirildi. M.Ç., gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın sigara
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