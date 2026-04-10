Aydın’da kaçakçılık operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 195 bin 900 tütün doldurulmuş makaron ve 86 bin 800 boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Aydın’da kaçakçılık operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği ekiplerince, ilçede dün eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; 195 bin 900 tütün doldurulmuş makaron, 86 bin 800 boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi, 3 cep telefonu ve 41 tabanca fişeği ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., Ö.B. ve İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheliden M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest kaldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

