Cumartesi gününü işaret etti! Eski CHP'li vekilden dikkat çeken sözler: "Siyasi polemik"

Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Müslim Sarı, parti genel merkezinin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek,. Hazırlıklarımız devam ediyor. Partinin kendi gündelik işleriyle ilgili süreçleri takip ediyoruz" dedi.

"SİYASİ POLEMİK"

Özgür Özel'in İzmir'de ön seçim çağrısına ilişkin Sarı, "Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz" ifadelerini kullandı.

YILDIZ: "POLİSLERİN GİRİŞİNİ BİZ ENGELLEDİK"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise parti genel merkezinde pazar günü yaşananlara ilişkin, "Biliyorsunuz o gün milletvekilleriyle ve Parti Meclis üyeleri ile beraber genel merkezin önündeydik. Biz orada milletvekilleri olarak kendileri ile görüşmek istedik, içeri girmek istedik. Doğal olarak orası bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Oraya gidip oradaki arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Sabah 08.00’de gittik, konuşmaya geldiğimizi söyledik. Ama üzülerek söylüyorum, ilk defa tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri genel merkeze alınmadı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin sabah saatlerinde genel merkeze girmek istediğini kaydeden Yıldız, "Bizle ilgisi yok. İcra müdürü; yani kanun geldi oraya ve içeri girmek istedi. Biz orada saat 15.00’e kadar polislerin girmesini engelledik. Arkadaşlar bizimle görüşseydi o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. Yani 7-8 tane milletvekiliyle hiçbir ilgisi yok o işin. Çünkü kanun olarak icra müdürü geliyor orada içeri almıyorlar. İçeri almadıkları için de biz zaten 15.00’te geri çekildik. Böyle bir operasyon yapıldı. Tekrar ediyorum tarihte ilk defa milletvekilleri kendi genel merkezine giremedi arkadaşlar. Bizi içeri almadılar" ifadelerini kullandı.