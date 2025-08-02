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Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. İ.Ç. idaresindeki 09 FJ 102 plakalı kamyonet, Ovaköy Mahallesi yakınlarında Barış Sarı'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kamyonet kaza ölü
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