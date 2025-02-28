Aydın'da kaza! Motosiklet yayaya çarptı... 2 yaralı

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.M. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır