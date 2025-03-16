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  4. Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahış yakalandı! 8 yıl 4 ay hapis cezası vardı

Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahış yakalandı! 8 yıl 4 ay hapis cezası vardı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 10:22
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Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahış yakalandı! 8 yıl 4 ay hapis cezası vardı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.D. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde operasyon ile yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hapis
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