Aydın'da kurutma kanalı taştı, tarım arazileri göle döndü

Son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar bu kez Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nin ova kısmında su taşkınlarına neden oldu. Gece boyunca devam eden yağışlarla birlikte Nazilli'nin doğusundan başlayarak Menderes Havzası boyunca ilerleyip Sultanhisar ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne dökülen Kokar Kurutma Kanalı'nda, yağmurun getirdiği ağaç dalları ve diğer sürüklenen malzemeler nedeniyle tıkanmalar yaşandı. Özellikle köprülerin korkuluklarına kadar yığılan ağaç dalları suyun akışını engelleyerek taşmalara neden oldu. Atça Mahallesi'ni Yenipazar ilçesine bağlayan ova yolu üzerinde bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Suların yükselmesi ile araçların da geçmekte zorlandığı ova yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İş makineleri ile tıkalı bölgelerde yapılan çalışma sonucu suyun akışı normale döndürülmeye çalışıldı. Yetkililer, bölgede incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başlarken, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı Atça Ovası'ndaki riskli noktalarda tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır