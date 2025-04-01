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  4. Aydın'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Aydın'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

01.04.2025 10:23
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Aydın'ın Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi.

Aydın'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İncirliova ve Efeler ilçesindeki 2 ayrı binanın çatısı yola uçtu. Yine Efeler'de 6 katlı bir apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemi otomobilin üzerine düştü, yol kenarındaki ağaç da 2 otomobilin üzerine devrildi.

MİLLET BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ

Kuvvetli rüzgar, Koçarlı ilçesindeki millet bahçesine de zarar verdi. Millet bahçesinin camları kırılırken, içerisindeki masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle devrilip, metrelerce sürüklendi. Bahçedeki çam ağaçlarından bazıları da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından gece boyunca kesilerek, bulundukları yerden kaldırdı.
(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın rüzgar
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