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  4. Aydın'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Aydın'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

18.03.2025 17:28
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Nazilli ilçesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet sürücüleri yola savruldu. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet
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