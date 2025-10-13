HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Aydın'da öldüren mantar! Eşi de yaşam mücadelesi veriyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, eşi Zeynur Salman (54) ile ormandan topladıkları mantarla yaptıkları yemekten zehirlenip hayatını kaybeden, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Zeynur Salman'ın ise tedavisi devam ediyor.

Aydın'da öldüren mantar! Eşi de yaşam mücadelesi veriyor

Kavacık Mahallesi’nde dün bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman, saat 12.30 sıralarında fenalaştı.

EVE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ertuğrul Salman’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Aydın da öldüren mantar! Eşi de yaşam mücadelesi veriyor 1

Aydın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman için bugün Nazilli ilçesinde Gül Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Aydın da öldüren mantar! Eşi de yaşam mücadelesi veriyor 2

Cenazeye Salman’ın ailesi ve yakınları ile Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı. Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kırsal Arslanlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya platformlarındaki özellik ChatGPT'ye geliyor!Sosyal medya platformlarındaki özellik ChatGPT'ye geliyor!
"Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiası"Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiası

Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.