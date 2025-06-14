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Aydın'da orman yangını! 3 hektarlık alan zarar gördü

Aydın’ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü.

Aydın'da orman yangını! 3 hektarlık alan zarar gördü

Germencik'in kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Aydın'ın Germencik ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 2 hektar da tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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