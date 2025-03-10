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  4. Aydın’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Aydın’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

10.03.2025 13:22
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Aydın’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza, Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şenay A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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