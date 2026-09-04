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Aydın'da otomobil şarampole uçtu

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kaza meydana geldi. Sürücü yara almadan kazayı atlattı.

Aydın'da otomobil şarampole uçtu

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir otomobil şarampole uçarken, kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazıyı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Germencik Otomobil kaza
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