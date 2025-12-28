Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, Ovaeymir Mahallesi Poligon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle 13 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.