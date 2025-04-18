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Aydın'da otoyolda geri manevra yapan tır, başka bir tırla çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'da tırın otoyolda geri manevra yapan başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otoyolda geri manevra yapan tır, başka bir tırla çarpıştı: 1 yaralı

Aydın-Denizli otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde, Aydın'a dönüş yolunu kaçıran tırın sürücüsü S.U. geri manevra yaptı.

Bu sırada G.U. yönetimindeki tır, manevra yapan tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan G.U. yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

S.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Tır otoyol kaza
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