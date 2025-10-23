HABER

Aydın'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar dereye döndü, ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Aydın'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından, bir anda bastıran yağış sonrasında yollar dereye döndü, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Aydın da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi 1

Kuvvetli yağış sonrasında araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Aydın da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi 2

SAĞANAK YAĞIŞI GECE SABAHA KADAR SÜRECEK

Körfez Caddesi, İstasyon Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı, İzmir Bulvarı başta olmak üzere olumsuzluk yaşanan ana arterlerde ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, emniyet ekipleri de tıkanan trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti. Sağanak yağışın bugün gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Aydın da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi 3

(İHA)

23 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

