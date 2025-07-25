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Aydın’da sıcak hava etkisini sürdürecek

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın önümüzdeki Çarşamba gününe kadar etkisini devam ettireceği öğrenildi.

Aydın’da sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen bölgemizde mevsim normallerinin 6-8 C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününe kadar etkisini devam ettirmesi tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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